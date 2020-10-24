Тихановская свела контакты к минимуму после встречи с заболевшим COVID-19

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская свела контакты к минимуму после встречи в заразившимся коронавирусом министром иностранных дел Словении Анже Логаром, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

Экс-кандидат на пост главы государства чувствует себя хорошо, она выполняет все требования врачей и планирует в ближайшее время сдать тест на коронавирус, рассказала пресс-секретарь.

В настоящее время штаб Тихановской работает в режиме онлайн, добавила Красулина.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 42 млн заболевших, более 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19.

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