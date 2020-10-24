Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику
Президент Турции Тайип Эрдоган посоветовал «лечить психику» французскому коллеге Эммануэлю Макрону, предложившему идею «просвещенного ислама». Об этом пишет РИА «Новости».
«То, что глава государства (Макрон) так относится к миллионам мусульман в своей стране — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган.
Ранее Макрон обратился к нации с большой речью о сепаратизме во Франции, заявив, что законопроект будет представлен 9 декабря.
Французские власти обратят особе внимание на обучение детей. Также президент предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая построит «просвещенный ислам». По его мнению, нужно освободить мусульманство во Франции от внешнего влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
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