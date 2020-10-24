Глава Минкультуры впервые прокомментировала скандальные статьи в ЖЖ

Министр культуры России Ольга Любимова впервые после назначения прокомментировала свои скандальные публикации в «Живом журнале», передает РИА «Новости».

После назначения Любимовой на пост министра культуры в январе текущего года в СМИ интенсивно разбирали ее старые посты в «Живом журнале», в которых она писала, что культура ей неинтересна и она «некультурный человек». Публикации в дальнейшем были удалены.

«Когда появлялись первые блоги, это был «Живой журнал», я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей. Да, это я это написала», — сказала Любимова.

Она обратила внимание на то, что с возрастом взгляды человека, как и вкусы, меняются. И министры в этом — не исключение.

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