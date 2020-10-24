В Бишкеке поблагодарили РФ, не позволившую протестам перерасти в кровопролитие

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что Россия помогла республике стабилизировать ситуацию в поствыборный период, чтобы протесты не превратились в кровопролитие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку», — сказал министр.

По его словам, российская сторона оказывала Киргизии консультативную, информационную, моральную поддержку как стратегический партнер и союзник. Казакбаев напомнил, что в разгар протестов в Бишкек приезжал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

В Киргизии 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября тогдашний президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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