Захарова оценила слова немецкого генерала НАТО, назвавшего РФ противником

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова немецкого генерала НАТО, который в своем интервью газете Dagens Nyheter назвал Россию противником НАТО. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в опубликованной 21 октября статье глава оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Европе немецкий генерал-лейтенант Й.Фольмер заявил, что Россия не покладая рук пытается вбить клин в «тесное партнерство» между шведами и члена альянса.

При этом он отметил, что Россия, с учетом общей истории, не враг, а противник.

«Наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

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