Испугавшегося шума Зеленского засняли на видео

Президент Украины Владимир Зеленский испугался внезапного шума во время хоккейного матча в Мариуполе. Видео опубликовала «Политика Страны» в Telegram.

Во время игры президент проводил встречу, и его речь прервал громкий звук. От неожиданности политик даже подскочил, открыл рот и начал затыкать уши пальцами. После того, как шум утих, он произнес: «все нормально, все нормально. Сижу. Почти все спортсмены, у всех сердце здоровое».

Позднее выяснилось, что причиной шума стали технические помехи. Зеленский предложил продолжить встречу без звука.

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