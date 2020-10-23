Испугавшегося шума Зеленского засняли на видео
Ник Пригоров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Украины Владимир Зеленский испугался внезапного шума во время хоккейного матча в Мариуполе. Видео опубликовала «Политика Страны» в Telegram.
Во время игры президент проводил встречу, и его речь прервал громкий звук. От неожиданности политик даже подскочил, открыл рот и начал затыкать уши пальцами. После того, как шум утих, он произнес: «все нормально, все нормально. Сижу. Почти все спортсмены, у всех сердце здоровое».
Позднее выяснилось, что причиной шума стали технические помехи. Зеленский предложил продолжить встречу без звука.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский показал свои мышцы
— Зеленский угостил гостей шаурмой
— Зеленский заявил о готовности проводить онлайн зарядку каждое утро