Манускрипт речи Гитлера продан на аукционе в ФРГ на фоне протеста еврейской общины

Манускрипт речи Адольфа Гитлера продан на аукционе в Мюнхене на фоне протеста еврейской общины, сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historika.

Итоговая цена лота не уточняется, однако известно, что предварительно шестистраничный манускрипт 1935 года был оценен в €6 тыс.

На продажу были также выставлены серебряные столовые приборы нацистского фюрера, кофейник с его инициалами, открытки и салфетки.

Ранее глава «Европейской еврейской ассоциации» Менахем Марголин назвал распродажу вещей Гитлера на аукционе в Мюнхене «безответственной» акцией, которая «помогает узаконить энтузиастов Гитлера».

В Германии систематически проводится распродажа вещей Гитлера. Например, в 2019 году шляпа нацистского вождя была продана за €50 тыс., в 2014 году одна из картин диктатора была продана за €100 тыс.

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