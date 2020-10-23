Манускрипт речи Гитлера продан на аукционе в ФРГ на фоне протеста еврейской общины
Манускрипт речи Адольфа Гитлера продан на аукционе в Мюнхене на фоне протеста еврейской общины, сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historika.
Итоговая цена лота не уточняется, однако известно, что предварительно шестистраничный манускрипт 1935 года был оценен в €6 тыс.
На продажу были также выставлены серебряные столовые приборы нацистского фюрера, кофейник с его инициалами, открытки и салфетки.
Ранее глава «Европейской еврейской ассоциации» Менахем Марголин назвал распродажу вещей Гитлера на аукционе в Мюнхене «безответственной» акцией, которая «помогает узаконить энтузиастов Гитлера».
В Германии систематически проводится распродажа вещей Гитлера. Например, в 2019 году шляпа нацистского вождя была продана за €50 тыс., в 2014 году одна из картин диктатора была продана за €100 тыс.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Германии пустят с молотка парадный лимузин Адольфа Гитлера
— Предсмертную телеграмму Гитлера пытаются продать в США
— На аукционе в Германии продается шляпа Гитлера и платье Евы Браун