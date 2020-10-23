В Кремле подтвердили слова Трампа о грязном воздухе в РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о наличии в России проблемы загрязнения воздуха, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Безусловно, в России есть места, где воздух грязный. Такие места есть во всех странах мира. Но в России экология — это один из главных приоритетов», — сказал Песков.

Он отметил, что экология является частью национальных планов развития, однако ни одна страна не сможет справиться с экологическими проблемами в одиночку, здесь необходимо международное взаимодействие.

Ранее Трамп заявил, что Россия, Индия и Китай не заботятся о чистоте воздуха.

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