Лидер «Справедливой России» Миронов заразился коронавирусом

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — приводятся слова политика.

Миронов уточнил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать из дома при помощи видеосвязи. Он также призвал всех внимательнее относиться к своему здоровью.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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