Песков рассказал о глубоких отношениях РФ с Белоруссией

В Кремле сомневаются, что какая-то третья страна может достичь в отношениях с Белоруссией той глубины, которая есть у Москвы и Минска. Об этом в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия и Белоруссия во всех планах имеют достаточно глубокие союзнические отношения. Если другая страна предложит Минску экономическое сотрудничество, взаимовыгодные отношения, как Россия, то шанс занимать какие-то лидирующие позиции в конкуренции будет.

«Но с другой стороны, вы же прекрасно знаете всю глубину союзнических отношений во всех планах Москвы и Минска. Сейчас до этого уровня вряд ли какая-то из стран может подняться», — констатировал помощник Путина.

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