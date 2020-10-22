Лавров считает, что Запад не готов к диалогу по международным угрозам
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не готов к международному диалогу по борьбе с угрозами, которые принимают трансграничный характер, передает РИА «Новости».
«Ряд западных государств во главе с США не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения», — сказал министр.
По его словам, пандемия коронавируса показала, что большинство современных угроз давно приняли межнациональный характер и противостоять им можно только сообща.
Западный мир, как считает Лавров, напротив, способствует накапливанию «конфронтационного потенциала» в мире.
В качестве примера конструктивного междгосударственного диалога Лавров привел БРИКС.
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