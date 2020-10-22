Член президиума КС белорусской оппозиции Павел Латушко заразился коронавирусом

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и экс-министр культуры Павел Латушко сообщил, что заразился коронавирусом, передает ТАСС.

«К сожалению, у меня диагностировали коронавирус. В целом чувствую себя хорошо, температуры нет. Я нахожусь на самоизоляции, но продолжаю работать, потому что считаю, что сейчас для нас очень важно идти к победе», — заявил политик.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.