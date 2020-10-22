Лукашенко заявил, что у Белоруссии и России мало друзей в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным во Дворце Независимости в Минске заявил, что в «ошалевшем от пандемии» мире у России и белорусского государства не так много друзей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Белоруссии. Мы должны реагировать», — подчеркнул белорусский лидер.

Нарышкин утром 22 октября прибыл с неанонсированным визитом в Минск.

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