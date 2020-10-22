Лукашенко заявил, что вокруг Союзного государства складывается непростая обстановка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг Союзного государства складывается непростая. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 22 октября, Нарышкин прибыл с рабочим визитом в Минск.

Белорусский лидер выразил мнение, что встреча с главой СВР РФ произведет «соответствующий взрыв» в СМИ и интернете.

«Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства», — сказал Лукашенко.

Глава государства также поблагодарил Нарышкина за ту информацию, которую разведывательная служба России «регулярно доводит» до белорусских спецслужб и до него в том числе.

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