Пашинян: вопрос Карабаха больше не имеет дипломатического решения

Нагорнокарабахский конфликт на данный момент не имеет дипломатического решения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Мы должны четко осознавать, что карабахский вопрос, по крайней мере, на данном этапе, начиная с этого этапа, не имеет дипломатического решения», – отметил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров провел раздельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана

— Алиев рассказал, при каком условии Баку приостановит военные действия

— Пашинян заявил о наличии у РФ основания для антитеррористической операции в Карабахе