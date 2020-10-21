Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в четыре этапа. Об этом сообщает РБК.

По мнению Кравчука, это следующие этапы: прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти на данных территориях и принятие пакета законов экономического характера.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал бывший президент Украины.

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