Выборы в нижнюю палату парламента Казахстана пройдут 10 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении очередных выборов депутатов мажилиса — нижней палаты парламента республики. Об этом сообщает Тengrinews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Назначить очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года», — говорится в указе

Прошлые выборы в Мажилис состоялись 20 марта 2016 года. В них приняли участие шесть политических партий, три из которых прошли в состав нижней палаты парламента: Nur Otan, «Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана.

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