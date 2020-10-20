Болсонару уверен, что Трамп будет переизбран на второй срок

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что верит в победу действующего главы США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом пишет «Интерфакс».

«Если Богу угодно, я надеюсь, что смогу присутствовать на инаугурации президента США, который вскоре будет переизбран», — сказал Болсонару.

Президент отметил, что не будет скрывать свое мнение, потому что оно идет от сердца. Он также добавил, что уважает народ США и помнит об уважении Трампом Бразилии.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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