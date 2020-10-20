В МИД РФ указали на недоказанность выводов из доклада ОЗХО по Навальному

В МИД России заявили, что Москва рассматривает аргументацию в докладе техсекретариата ОЗХО по инциденту с блогером Алексеем Навальным как «сугубо формальную», призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на запросы российской стороны, а отсутствие в этом документе данных о химическом составе и характеристик веществ говорят о бездоказательности утверждений о якобы «отравлении» политика. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, техсекретарит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовал доклад по итогам исследований в двух назначенных лабораториях биоматериалов Навального, которые были отобраны специалистами организации в клинике Charite в сентябре текущего года.

«Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ. По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений — недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия», — указано в заявлении российского министерства.

В МИД РФ также отметили, что без таких данных не представляется возможным завершить доследственную проверку по делу Навального.

«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — подчеркивается в сообщении российского ведомства.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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