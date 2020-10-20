Конференция перед Форумом молодых дипломатов БРИКС прошла в Москве

В Москве прошла онлайн-конференция, посвященная предстоящему V Форуму молодых дипломатов стран БРИКС, который пройдет в российской столице и в Казани, передает интернет-издание «Взгляд».

Участники встречи обсудили формат этого мероприятия, его повестку, а также значение постоянных контактов молодых дипломатов в международном сотрудничестве. В мероприятии приняли участие представители МИД России, Федерального агентства по делам молодежи, а также правительства Татарстана, передает журнал «Международная жизнь».

Председатель совета молодых дипломатов МИД Константин Колпаков сообщил, что впервые идея созыва форума появилась в 2015 году, когда Россия, как и сейчас, председательствовала в объединении БРИКС.

Тогда состоялось совсем небольшое мероприятие, но уже в следующем, 2016 году, в Индии состоялся полноценный второй форум, который занял целую неделю.

«Конечно, в 2020 году целый ряд факторов внес существенные коррективы в нашу работу, но мы очень рады, что нам удалось сохранить очно-заочный формат проведения встречи дипломатов стран БРИКС. В этом году она состоится в Казани. Это очень важно, поскольку мы сможем показать нашим гостям не только столицу страны, но и ее регионы», – заметил Колпаков.

По словам председателя совета молодых дипломатов МИД, в ходе форума предусмотрены как рабочие сессии, так и ознакомительная программа для участников. Основных тем для рассмотрения будет четыре: взаимодействие в форматах БРИКС и БРИКС плюс, развитие контактов по линии объединений молодых дипломатов, вопросы цифровизации.

Руководитель отдела по делам БРИКС МИД России Михаил Калугин отметил, что задача Москвы заключалась в том, чтобы вписать форум в контекст всего цикла российского председательства в БРИКС. Несмотря на многочисленные ограничения, сотрудничество стран пятерки идет очень активно. Уже известно, что 17 ноября в режиме видеосвязи состоится XII саммит БРИКС.

В целом запланировано проведение более 150 мероприятий, большинство из них проходит в режиме онлайн.

Калугин отметил, что Форум молодых дипломатов имеет особое значение для российской стороны.