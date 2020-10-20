СВР обвинила США в подготовке «цветной» революции в Молдавии

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США готовят «цветную» революцию в Молдавии в случае, если на президентских выборах в стране победит Игорь Додон. Об этом говорится в сообщении на сайте СВР.

«Сейчас мы отчетливо видим, что «революционный» сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон», — говорится в сообщении.

По словам Нарышкина, США предполагают, что Додон победит на выборах, и поэтому приказали своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования.

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