Посольство РФ в Лондоне отреагировало на обвинения в кибератаках

Посольство РФ в Лондоне на своей странице в Facebook прокомментировало обвинения в кибератаках со стороны британских властей в адрес России.

В дипмиссии считают, что эти обвинения не имеют реального содержания и являются «новой волной неспровоцированных зловредных выпадов».

Как считают в посольстве, цель этой дезинформационной компании — «набрать побольше «козырей» для будущих обвинений в адрес России во вмешательстве в предстоящие выборы США.

Кроме того, Британия стремится не допустить какого-либо улучшения российско-американских отношений после голосования, считают в дипмиссии.

«Используя тему Олимпийских игр в Южной Корее и Японии, британцы стремятся еще и испортить конструктивные отношения России с этими странами», — добавили в посольстве.

Ранее МИД Великобритании обвинил Москву в киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, которые готовят Олимпийские игры в Токио.

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