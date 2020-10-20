Саркисян заявил, что не видит необходимости вовлекать Россию в конфликт в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не видит необходимости вовлекать Россию или какую-либо другую страну в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу France 24.

По его словам, вместо этого следует говорить об исключении Турции, «которая играет в этом вопросе разрушительную роль».

Армянский лидер также подчеркнул, что Ереван и Москва долгие годы являются союзниками, государства имеют доверительные отношения. Он также напомнил, что Россия и Армения в свое время подписали соглашения о политическом и военном сотрудничестве.

По словам Саркисяна, Россия исторически доказала, что отношения двух стран являются одними из важнейших для армянского и российского народов. Он также обратил внимание, что Москва также имеет хорошие отношения с Азербайджаном.

«Россия может стать беспристрастным посредником между двумя сторонами (карабахского конфликта), поскольку в отличие от Турции не вовлечена напрямую в этот конфликт. Именно это Россия и пытается сделать», — подчеркнул армянский президент, добавив, что у Турции, по всей видимости, иные планы, поэтому ее присутствие в регионе не позволяет азербайджанской стороне «сдержать свое обещание по соблюдению режима прекращения огня».

14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе нужно развернуть миротворцев, направить в регион российских наблюдателей. При этом он добавил, что последнее слово остается за сторонами конфликта. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что любое размещение миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласие обеих сторон.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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