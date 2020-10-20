Кремль видит угрозу в строительстве украинских морских баз в Черном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строительство двух украинских баз в Черном море может угрожать стабильности в регионе. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru»/

«Здесь, конечно, нужно проанализировать это заявление. Нужно понять, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране приступают к строительству двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».

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