Кремль видит угрозу в строительстве украинских морских баз в Черном море
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строительство двух украинских баз в Черном море может угрожать стабильности в регионе. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru»/
«Здесь, конечно, нужно проанализировать это заявление. Нужно понять, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране приступают к строительству двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».
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