Тихановская попросила Варшаву поддержать эмигрировавших белорусов

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсудила с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским возможность создания специальных программ для белорусских студентов в вузах Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Тшасковский отметил, что существует возможность создания специальных программ для белорусских студентов. Светлана сделала акцент, что важно, чтобы белорусы после обучения возвращались в свою страну», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Тихановская также подняла вопрос о помощи белорусам, которые вынуждено покинули республику. В ответ на это мэр пообещал анонсировать соответствующие меры поддержки.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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