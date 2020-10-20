Зеленский считает возвращение Крыма в состав Украины своей главной задачей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его основными приоритетами являются возвращение Крыма в состав Украины и установление мира на Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев ищет инструменты для возвращения территорий. Он отметил, что Украина создает формат «Крымская платформа» для обсуждения «возвращения» полуострова в состав Украины.

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие», — сказал Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее бывший посол Украины в Минске, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный предложил «вернуть» Крым через Белоруссию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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