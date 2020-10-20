Впервые в истории делегация ОАЭ посетила Израиль для подписания договоров

Впервые в истории высокопоставленная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов прибыла в Израиль ради подписания ряда соглашений и переговоров. Трансляцию ведет телеканал Kan.

Как сообщает ТАСС, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретит в аэропорту Бен-Гурион делегацию из ОАЭ под руководством министров экономики и финансов, а также прибывающего с ними главу Минфина США Стивена Мнучина.

По данным агентства, после встречи там же будет проведена церемония подписания соглашений «по авиасообщению, защите инвестиций, безвизовому режиму, науке и технологиям».

Ранее в Белом доме США было подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана.

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