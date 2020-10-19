Пашинян заявил о наличии у РФ основания для антитеррористической операции в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что у России есть «легитимное право и основания» для антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

В интервью ТАСС он сказал, что боевики сирийских террористических группировок, которые участвуют в войне против Нагорного Карабаха, могут представлять опасность для Москвы. В частности, в арабских СМИ появлялась информация, что некоторые группировки сирийских боевиков были разгромлены в Карабахе и «разошлись по разным сторонам». Но Пашинян уверен, что сирийцы просто перебрасываются в Россию.

«Я думаю, они воспринимают РФ как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению», — объяснил премьер-министр.

По его словам, в настоящее время остается вопрос: будет ли Россия ждать прихода боевиков или начнет антитеррористическую операцию.

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