Пашинян заявил о наличии у РФ основания для антитеррористической операции в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что у России есть «легитимное право и основания» для антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.
В интервью ТАСС он сказал, что боевики сирийских террористических группировок, которые участвуют в войне против Нагорного Карабаха, могут представлять опасность для Москвы. В частности, в арабских СМИ появлялась информация, что некоторые группировки сирийских боевиков были разгромлены в Карабахе и «разошлись по разным сторонам». Но Пашинян уверен, что сирийцы просто перебрасываются в Россию.
«Я думаю, они воспринимают РФ как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению», — объяснил премьер-министр.
По его словам, в настоящее время остается вопрос: будет ли Россия ждать прихода боевиков или начнет антитеррористическую операцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пашинян: у Армении есть тела боевиков, которые сражались на стороне Баку
— В Карабах приехали депутаты из ФРГ
— Алиев выразил обеспокоенность возможной контрабандой российского оружия в Армению