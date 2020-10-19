Молдавия рассчитывает получить российскую вакцину от COVID-19 до конца года

Молдавия рассчитывает получить доступ к российской вакцине от коронавируса до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Молдавии Игоря Додона.

«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы до Нового года мы получим эту вакцину, для того чтобы <…> те, кто находится в первой линии, где самая высокая степень риска, смогли добровольно вакцинироваться», — сказал Додон.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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