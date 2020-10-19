Мэр Анапы заразился коронавирусом
Катерина Медведева
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Мэр города-курорта Анапы Василий Швец заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Коронавирусная инфекция была подтверждена у мэра города», — рассказали в пресс-службе, отметив, что Швец находится в стабильном состоянии.
При этом там добавили, что заболевание протекает «протекает не в легкой форме, с симптомами».
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