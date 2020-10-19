Навальный пожаловался, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Блогер Алексей Навальный выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен был также осудить произошедший с ним инцидент, как это сделали европейские политики, передает ТАСС.

«Я думаю, что особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке», — сказал Навальный.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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