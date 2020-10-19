Exit poll: сторонник Моралеса побеждает на президентских выборах в Боливии
Антон Демидов
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Бывший министр экономики Боливии и сторонник экс-президента страны Эво Моралеса Луис Арсе пока лидирует на выборах главы государства, гласят данные exit poll, опубликованные телеканалом Unitel.
Согласно этим данным, поддержку Арсе оказали 52,4% избирателей. Его главный соперник, бывший глава государства Карлос Меса получил 31,5% голосов.
Как передает ТАСС, Моралес назвал Арсе победителем президентских выборов в Боливии.
18 октября в Боливии проходило голосование на президентских и парламентских выборах.
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