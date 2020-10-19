Exit poll: сторонник Моралеса побеждает на президентских выборах в Боливии

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Бывший министр экономики Боливии и сторонник экс-президента страны Эво Моралеса Луис Арсе пока лидирует на выборах главы государства, гласят данные exit poll, опубликованные телеканалом Unitel.

Согласно этим данным, поддержку Арсе оказали 52,4% избирателей. Его главный соперник, бывший глава государства Карлос Меса получил 31,5% голосов.

Как передает ТАСС, Моралес назвал Арсе победителем президентских выборов в Боливии.

18 октября в Боливии проходило голосование на президентских и парламентских выборах.

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