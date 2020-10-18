Пашинян заявил о необходимости признать Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики считают необходимым признать суверенитет Нагорного Карабаха, передает «Интерфакс».

«Арцах никогда не входил в состав независимого государства Азербайджан, и территориальные претензии последнего не основаны на международном праве», — пояснил президент.

Он добавил, что в связи с вооруженным конфликтом и вмешательством в него Турции необходимо «признать Арцах».

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван может пойти на признание независимости НКР в случае, если Баку откажется вернуться к мирным переговорам и продолжит войну.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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