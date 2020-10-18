Онищенко оскорбил помощницу Трампа

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал помощницу президента США Хоуп Хикс лахудрой. Он предположил, что пока она не заболела COVID-19, в Белом доме никого не проверяли на коронавирус, передает РИА «Новости».

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались», — сказал Онищенко.

По его словам, служба безопасности главы США Дональда Трампа не осознавала опасность коронавируса, несмотря на возраст президента и его состояние здоровья.

Трамп сообщил, что заразился коронавирусом 2 октября. Через несколько дней он заявил, что вылечился от инфекции и вернулся в Белый дом.

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