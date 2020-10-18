Онищенко оскорбил помощницу Трампа

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал помощницу президента США Хоуп Хикс лахудрой. Он предположил, что пока она не заболела COVID-19, в Белом доме никого не проверяли на коронавирус, передает РИА «Новости».

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались», — сказал Онищенко.

По его словам, служба безопасности главы США Дональда Трампа не осознавала опасность коронавируса, несмотря на возраст президента и его состояние здоровья.

Трамп сообщил, что заразился коронавирусом 2 октября. Через несколько дней он заявил, что вылечился от инфекции и вернулся в Белый дом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Онищенко объяснил критику жестких ограничений из-за коронавируса

Онищенко прокомментировал распространенные мифы о коронавирусе

Онищенко предложил урезать новогодние каникулы в РФ