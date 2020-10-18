Премьер Хорватии получил письмо с подозрительным порошком

Премьер Хорватии Андрей Пленкович получил письмо с угрозами и подозрительным порошком, которые переданы полиции. Как передает РИА «Новости», об этом сообщили источники в правящей партии «Хорватское демократическое содружество».

«После того как члены ХДС вызвали полицейских, те забрали конверт с сомнительным содержимым на криминалистическую экспертизу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что текст письма якобы завершается словами «Для предателей одно из лекарств – «Новичок»».

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