Президент Германии заразился коронавирусом

Президент Германии Франк- Вальтер Штайнмайер заразился коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

64-летний политик ушел на карантин после того, как тест сотрудника его охраны показал положительный результат.

В Германии коронавирусом заразились 359 802, выздоровели 290 279, погибли 9 775 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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