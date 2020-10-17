Президент Германии заразился коронавирусом
Карина Казанцева
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Президент Германии Франк- Вальтер Штайнмайер заразился коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.
64-летний политик ушел на карантин после того, как тест сотрудника его охраны показал положительный результат.
В Германии коронавирусом заразились 359 802, выздоровели 290 279, погибли 9 775 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
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