Россия расценила санкции ЕС по Навальному как односторонние незаконные меры

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что российская сторона расценивает санкции ЕС по делу Алексея Навального как односторонние незаконные меры, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в мире есть только одна инстанция, которая уполномочена вводить санкционные меры — это Совбез ООН.

«Разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие, – как односторонние незаконные меры», — сказал Чижов.

Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным.

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