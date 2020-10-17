Экс-посла подозревают в романе с журналисткой и рассекречивании данных Белого дома

Посол Великобритании в США Ким Дэррок в 2018 году во время романа с корреспондентом CNN Мишель Косински мог раскрыть ей секретные сведения Белого дома, сообщает Fox News.

Министерство юстиции США расследовало дело 66-летнего дипломата, на данный момент бывшего британского посла в Вашингтоне. Расследование началось после появления серией статей Косински, в которых она публиковала секретные сведения. Например, в одной из своих публикаций она рассказала о планах сверхсекретного визита в Северную Корею госсекретаря Майка Помпео. Из-за этого интересы безопасности США оказались под угрозой.

Дипломат, женатый 42 года, отрицал любые предположения, что он был виновником утечки информации. «Хотя расследование ничего не нашло в отношении Дэррока, факт, что это произошло, необычен», — сказал высокопоставленный источник телеканалу.

Несмотря на это Дэррок ушел в отставку из-за утечек секретных сообщений, которые были критическими по отношению к администрации президента США Трампа. Косински уволилась через пять месяцев после ухода дипломата с поста.

Притом многие СМИ предполагают, что роман посла и журналистки был и продлился он как минимум несколько месяцев в 2018 году.

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