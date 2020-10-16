Пашинян предложил отделить Нагорный Карабах «во имя спасения»
Премьер Армении Никол Пашинян считает, что для решения проблемы Нагорного Карабаха нужно применить принцип «отделение во имя спасения». Он об этом он написал в своем Facebook.
Он отметил, что такой принцип является «современным проявлением» принципа самоопределения народов. По словам главы кабмина, он позволяет отдельным группам, народам не только отделяться от какого-то государства, если есть риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но при этом «исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям».
Пашинян подчеркнул, что это должно быть в основе армянской концепции урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
По его мнению, весь потенциал армян должен быть направлен на решение данной задачи.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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