Нидерланды рассчитывают на продолжение трехсторонних консультаций с РФ по MH17

Правительство Нидерландов хочет продолжить контакты с Россией по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году в формате трехсторонних консультаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

В министерстве отметили, что власти Нидерландов готовы дальше участвовать в трехсторонних переговорах для поиска решения.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона считает невозможным дальнейшее участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing невозможно, но при этом готова сотрудничать с голландскими компетентными органами.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

В МИД РФ назвали голословными данные обвинения. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко сообщил, что российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров, и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук» принадлежала Украине, и была выпущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.

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