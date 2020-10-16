Глава ГКНБ Киргизии сообщил о расследовании инцидента со стрельбой в Атамбаева

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что инцидент со стрельбой в экс-президента республики Алмазбека Атамбаева во время недавних беспорядков в стране нужно расследовать, передает ТАСС.

По его словам, это необходимо, поскольку дела в отношении тех людей, кто носит оружие в общественных местах и его использует, в ГКНБ должны расследовать, «вне зависимости от того, это Атамбаев, Ташиев, Жээнбеков (экс-президент Киргизии. — «Газета.Ru), Жапаров».

«Разницы нет. Мы должны найти этого человека, который применил оружие в общественном месте, и рассмотреть законность применения оружия», — сказал Ташиев.

Ранее бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали по факту организации массовых беспорядков. До этого на него было совершено покушение. Пресс-секретарь Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщала, что в его машину стреляли боевыми патронами. Бывший лидер республики в результате инцидента не пострадал.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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