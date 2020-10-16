Песков: власти делают все возможное, чтобы сократить убыль населения

Власти делают все возможное, чтобы сократить убыль населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков объяснил, что население России сокращается из-за двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма 90-х годов. По его словам, эти две ямы «нас преследуют по всей нашей современной истории».

«Вы знаете, что принимаются максимально возможные, энергичные меры правительством и президентом для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы охранять материнство и детство», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что результат будет заметен даже в краткосрочной перспективе.

Ранее правительство представило прогноз, согласно которому население России может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу текущего года. В России живут 146 миллионов человек.

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