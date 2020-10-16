МИД Японии выразил протест РФ из-за поездки генпрокурора на Курилы

МИД Японии заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России Игоря Краснова на южные острова Курильской гряды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Ранее 16 октября генпрокурор РФ Игорь Краснов в рамках своего визита на Дальний Восток облетел острова Кунашир, Шикотан и Итуруп.

Отмечается, что японское внешнеполитическое ведомство 5 октября, после получения информации о будущем визите российского чиновника, потребовало от России отказаться от поездки на Курильские острова. 16 октября, после того, как визит был подтвержден, глава российского подразделения департамента Европы МИД Японии заявил протест посольству России в Токио, подчеркнув, что это визит не совместим с позицией Японии по вопросу о Северных территориях (Курильских островах).

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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