Дональд Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа популярнейший человек в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что он находится на второй позиции по популярности в мире, его опережает только Иисус Христос. Об этом сообщает Independent.

При этом известно, что реальный рейтинг главы Соединенных Штатов не очень высок, даже внутри страны. Его не поддерживают более половины американцев.

«На днях кто‑то сказал мне: «Ты самый знаменитый человек в мире». Я ответил: «Нет, не я». Тогда они спросили: «Кто же более знаменит?». «Иисус Христос», — ответил я», — заявил американский лидер, отметив, что не собирается соперничать с Сыном Божьим.

Аудитория штата Северная Каролина, где выступал президент, встретила данной высказывание положительно. Северная Каролина традиционно считается одним из наиболее религиозных и консервативных штатов в США, где большинство жителей поддерживают Трампа.

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