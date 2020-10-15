Lufthansa Technik подтвердила техобслуживание белорусского самолета

Компания Lufthansa Technik подтвердила ведение работ по обслуживанию самолета белорусской компании «Белавиа», которым якобы пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости»

По данным агентства, ранее белорусские СМИ сообщили, что в Lufthansa Technik на техобслуживание поступил борт, которым пользуется Лукашенко. Отмечается, что рабочие компании призвали руководство отказаться от его обслуживания.

«Мы можем подтвердить, что в настоящее время самолет «Белавиа» находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Соловьев заступился за арестованную в Минске баскетболистку

— Более 40 милиционеров получили травмы на протестах в Минске

— Милиция Минска готова применить оружие на протестах в крайних случаях