На Украине пригрозили России «потоком гробов»

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в интервью «Обозревателю» пригрозил России «потоком гробов» в случае масштабного военного конфликта.

По его словам, для Москвы не проблема «начать полномасштабную агрессию» против Киева, а российский военный арсенал превосходит украинский.

Тем не менее, противостояние с Украиной будет стоить России «больших потерь», а в страну пойдет «поток гробов», как во время чеченской войны, заявил Кривонос.

Он подчеркнул, что украинская армия имеет прекрасный боевой опыт и мотивированных служащих.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне конфликта на востоке Укрианы и возращения Крыма в состав России.

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