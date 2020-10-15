Алиев и Пашинян назвали «красную черту» в карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказали, что считают «красной чертой» в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для Азербайджана «красной чертой» является признание независимости Карабаха, отметил Алиев. Он подчеркнул, что целостность Азербайджана не может быть нарушена ни при каких условиях

Армения, в свою очередь, не может отказаться от права Карабаха на самоопределение, заявил Пашинян. Он подчеркнул, что Армения готова на компромиссы, однако азербайджанская сторона не хочет признать право армян Карабаха на самоопределение.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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