Россия передала КНДР гуманитарный груз продовольствия

Максимс Краюшкинс

Россия поставила КНДР 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«По решению руководства РФ продолжается оказание гуманитарной помощи КНДР. На днях завершена поставка туда российской пшеницы общим объемом 50 тысяч тонн», — сообщила Захарова.

Власти Северной Кореи заверили РФ, что эта помощь будет направлена на объекты социальной значимости в районы КНДР, которые пострадали от тайфунов, обрушившихся на страну в августе и сентябре, добавила Захарова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оборона Японии: Токио ищет защиту от ракет КНДР

— В России зафиксировали атаки хакеров из КНДР

— Генсек ООН считает, что планета живет в тени ядерного апокалипсиса