В офисе Зеленского перечислили вопросы для всеукраинского опроса

Елизавета Мележенкова

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил вопросы, на которые предстоит ответить украинцам в день местных выборов. Об этом он расказал изданию «Новое время».

Так, по его данным, гражданам предложат рассказать, поддерживают ли они идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах и право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, их спросят о возможной легализации каннабиса в медицинских целях, о планируемом создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, а также о вероятном сокращении количества народных депутатов до 300.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. На неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей выборы состоятся только после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

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