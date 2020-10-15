Нидерланды сожалеют о решении РФ не участвовать в консультациях по MH17

Нидерланды сожалеют о решении России больше не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел страны Стефа Блока.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.

«Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России», — заявил Блок, отметив, что особенно больно от этого решения родственникам жертв авиакатастрофы.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

В МИД РФ назвали голословными данные обвинения. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко сообщил, что российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров, и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук» принадлежала Украине, и была выпущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.

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